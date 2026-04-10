Parte en dos su moto al chocar contra BMW

Un fuerte accidente de tránsito registrado en el barrio Guadalupe, en el municipio de Cintalapa, dejó a un motociclista gravemente lesionado, luego de colisionar contra un vehículo particular y provocar daños a una tercera unidad.

El percance sucedió cuando Javier “N” (30 años) circulaba sobre la 1.ª Poniente a bordo de una motocicleta Pulsar 250cc de color negro. Al llegar al cruce con la 8.ª Sur se estrelló contra un automóvil BMW de color azul.

Debido a la fuerza del impacto, la motocicleta prácticamente se partió en dos, mientras que el conductor salió proyectado varios metros, quedando tendido sobre el pavimento e inconsciente, lo que generó alarma entre vecinos y transeúntes.

Delicado de salud

Testigos que presenciaron el accidente solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil arribaron al sitio, brindaron atención prehospitalaria al herido y posteriormente lo trasladaron al hospital IMSS-Bienestar, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el motorista presuntamente circulaba a exceso de velocidad, lo que habría influido en la magnitud del encontronazo, al grado de desprenderse la llanta delantera de la unidad.

Otro afectado

En el incidente también resultó afectado un automóvil Toyota de color gris que se encontraba estacionado, el cual presentó daños en la parte trasera al ser alcanzado por la motocicleta.

El conductor del BMW permaneció en el lugar de los hechos, mientras que elementos de diversas corporaciones policiacas tomaron conocimiento del percance y buscarán deslindar responsabilidades mediante las pesquisas.