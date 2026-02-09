Pasajeros salen “volando” de colectivo luego de chocar

Dos pasajeros de un colectivo, en el municipio de Comitán de Domínguez, salieron proyectados y quedaron tendidos sobre el asfalto cuando el chofer de la unidad de transporte público, que presuntamente conducía en estado inconveniente, chocó contra la cuneta.

El incidente movilizó a los paramédicos y a policías que detuvieron al responsable.

Fue alrededor de las 13:30 horas del domingo que sucedió el percance sobre la carretera al Cuartel Militar, al poniente de la ciudad.

Todo ocurrió cuando el colectivero, de la unidad con número económico 51-04, manejaba aparentemente alcoholizado y a exceso de velocidad, aunado a que la portezuela iba abierta, lo que provocó que dos usuarios cayeran del vehículo en movimiento.

Trató de escapar

El colectivo había impactado contra la cuneta, causando un movimiento brusco que derivó en la caída de los pasajeros, por lo que después el conductor descendió al pasaje y huyó.

De inmediato se constituyeron los paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal para atender a los heridos y trasladarlos al hospital regional; mientras que agentes de Tránsito y Vialidad Municipal iniciaron la búsqueda para tratar de localizar al chofer.

Detienen a responsable

El responsable fue detenido mientras circulaba en las inmediaciones de la Central de Abastos, siendo trasladado a la comandancia municipal para que responda por las lesiones provocadas y la autoridad determine su situación jurídica en las siguientes horas.