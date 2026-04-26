Pasajeros se llevan un buen susto al colisionar combis

Los pasajeros de dos combis del transporte público en modalidad de colectivo, se llevaron un gran susto al chocar las unidades en las que viajaban, esto cuando sus conductores “peleaban” el pasaje en el centro de la ciudad de Tapachula.

Fue sobre la calle Central Oriente, a la altura de la 5.ª privada Sur en donde ocurrió el encontronazo entre dos vehículos Nissan Urvan de la ruta Laureles 2-Centro.

Querían ganar pasaje

Se dijo que los choferes estaban carrereando para ganar pasaje, pero cuando uno de ellos trató de rebasar por la derecha se dio el impacto.

Una de las unidades presentaba daños considerables en la parte frontal con desprendimiento de la fascia y la otra en el costado izquierdo, por lo que los usuarios sufrieron crisis nerviosa, aunque no hubo necesidad de la intervención de los cuerpos de emergencia o el traslado de alguna persona a un centro hospitalario.

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad se encargaron de tomar conocimiento de los hechos para el deslinde de las responsabilidades relacionadas con el percance.

Asimismo, se dijo que las combis contaban con seguro, así que estos se encargarían del pago de las afectaciones materiales.

Sin embargo, los pasajeros exigieron a las autoridades que pongan mayor atención en este tipo de accidentes, toda vez que la falta de precaución al conducir por parte de los choferes pone en riesgo la seguridad de los pasajeros.