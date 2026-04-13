Paseos accidentados rumbo a Uninajab

Dos accidentes se registraron durante el fin de semana sobre la carretera estatal 226 que comunica a Comitán y Tzimol, lo que dejó daños materiales y tres personas lesionadas. El incidente movilizó a los paramédicos y a policías para atender las emergencias.

Primer percance

El primer hecho sucedió en la madrugada del domingo cuando un automovilista perdió el control.

La unidad era de la marca Volkswagen Pointer de color gris, la cual acabó por salirse de la vía de comunicación, se estrelló contra el paredón y finalmente volcó. Resultó con afectaciones en la carrocería y quedó atravesada sobre la cinta asfáltica.

El conductor y dos acompañantes resultaron lesionados, siendo auxiliados por paramédicos de Protección Civil Municipal que llegaron ante el reporte al número de emergencias 911.

Debido al estado inconveniente de los heridos se negaron a ser trasladados al hospital, por lo que agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva llegaron para atender el incidente y deslindar responsabilidades. El automóvil fue remolcado al corralón.

Salió del camino

El segundo percance fue de una camioneta tipo van de color rojo, cuyo conductor se salió del camino y acabó dañando la tubería de agua que pasa paralelo a la carretera, para después abandonar la unidad y huir.

De igual manera, agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva atendieron la emergencia y ordenaron remolcar el vehículo al corralón para que el propietario acuda a reclamarlo y se responsabilice de los daños provocados.

Los accidentes se registraron sobre el tramo que conduce a los centros turísticos de Uninajab, Chiflón y la Rejoya de los municipios de Comitán y Tzimol.