Patrulla colisiona en cruce de calles

Durante la mañana del martes, un oficial resultó lesionado debido a un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en el barrio Niño de Atocha, en la capital chiapaneca, el cual además dejó daños materiales valuados en miles de pesos.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 08:55 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron a la 9.ª Norte y 2.ª Poniente.

Se pasa preferencia

Al llegar les informaron que una patrulla de la Guardia Estatal Complementaria, adscrita a la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), se desplazaba sobre la 2.ª Poniente, sin embargo, al llegar a la 9.ª Norte se pasó la preferencia y acabó estrellándose contra un automóvil particular.

Como saldo de la colisión una persona resultó con múltiples lesiones en las extremidades y una probable en las cervicales, así que rápidamente solicitaron la presencia de una cuadrilla de socorristas que le brindaron los primeros auxilios.

Tras la valoración, el agente tuvo que ser trasladado por sus compañeros a un hospital para recibir asistencia médica especializada inmediata.

Mientras tanto, las unidades involucradas fueron remolcadas con el apoyo de una grúa con plataforma y remitidas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.