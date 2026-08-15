Patrulla se accidenta al caer a un barranco

Cuando regresaba de Tuxtla Gutiérrez hacia la base de Petalcingo, un grupo de elementos de la Policía Municipal de Tila sufrió un accidente que se registró en la zona limítrofe entre los municipios de Yajalón, Tila y Tumbalá. Se trataba de la patrulla marcada con el número económico PM-016.

De acuerdo con los primeros datos recabados, los uniformados habían acudido a la capital chiapaneca por motivos relacionados con sus labores y posteriormente emprendieron el regreso a su base.

Fue al pasar por el crucero conocido como Pulpitillo, a pocos metros de una caseta de vigilancia, cuando el chofer aparentemente perdió el control de la unidad.

Una de las versiones preliminares señala que el cansancio pudo haber provocado que el oficial se distrajera momentáneamente mientras conducía.

Tras salirse de su trayectoria, la patrulla se impactó contra la estructura de contención de un puente y posteriormente terminó desplazándose hacia un barranco.

El accidente generó preocupación entre los tripulantes, quienes solicitaron apoyo. Al lugar acudieron compañeros de la corporación y paramédicos de Protección Civil para brindar asistencia y participar en las labores de auxilio.

Los policías presentaban diversos golpes y lesiones que, de manera preliminar, fueron consideradas leves. Después de ser valorados por los cuerpos de emergencia, se determinó que ninguno requería traslado a un hospital.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente y deberán determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió, así como las condiciones en que se encontraba la unidad al momento del percance.

La patrulla quedó con daños materiales como consecuencia del impacto, por lo cual se llevaron a cabo las maniobras necesarias para atender la emergencia y asegurar la zona.