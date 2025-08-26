Patrulla se estrella en construcción de madera

El lunes por la mañana se registró un percance vial en el municipio de Ocosingo, que involucró a una patrulla del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) número 17, conocido como “El Bambú”, con sede en Catazajá.

De acuerdo con datos preliminares, el accidente sucedió sobre la vía de comunicación federal que conecta a Ocosingo con San Cristóbal de Las Casas, a la altura de la localidad El Progreso, en la demarcación ocosinguense.

En este punto, la unidad marcada con el número económico 00095 se salió parcialmente de la carpeta asfáltica y terminó estrellándose contra una construcción rústica que estaba ubicada a un costado del camino.

Testigos indicaron que el conductor habría realizado una maniobra repentina para esquivar a un perro que se cruzó en la carretera, lo que ocasionó la pérdida de control.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Estatal Preventiva y de la Policía Municipal, quienes brindaron apoyo a los pasajeros de la unidad y coordinaron las labores para retirar el vehículo. Una grúa fue necesaria para remolcar la patrulla y liberar la vía.

Es importante destacar que no se reportaron personas lesionadas y que, tras un diálogo entre los uniformados y los propietarios de la construcción dañada, se llegó a un acuerdo con lo cual la situación no pasó a mayores, deslindando responsabilidades al momento.