Patrulla vuelca al tratar de arrestar a un infractor

Volcada fue como terminó una patrulla de la Policía Municipal de Palenque durante un operativo de persecución y captura de un presunto infractor, en un hecho ocurrido sobre la calle Francisco Javier Mina, esquina con la 9.ª avenida Sur Oriente.

Persecución

De acuerdo con información recabada en el lugar, los agentes daban seguimiento a un individuo que intentaba escapar tras haber sido señalado por una presunta conducta ilícita.

En medio de la movilización, el chofer de la unidad oficial detuvo la marcha para que él y sus compañeros descendieran e iniciaran la persecución a pie.

Sin embargo, mientras los uniformados se concentraban en la captura del sospechoso, la patrulla comenzó a desplazarse sobre la pendiente de la calle.

Versiones preliminares apuntan a una posible falla o incorrecta activación del freno de mano, lo que permitió que el vehículo avanzara sin control.

Un video difundido posteriormente muestra el momento en que uno de los agentes intenta alcanzar el vehículo para detenerlo, aunque sin éxito. La patrulla continuó su trayectoria hasta impactarse contra una guarnición y una banqueta, provocando finalmente la volcadura.

El accidente generó momentos de tensión entre los elementos policiacos y vecinos de la zona; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas y los daños se limitaron a la camioneta.

Detenido

A pesar del percance, el operativo continuó y minutos más tarde los policías lograron ubicar y detener al sujeto que intentaba evadir a las autoridades. El individuo fue localizado en las inmediaciones de un terreno baldío donde presuntamente buscaba ocultarse.