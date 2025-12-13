Patrulla y taxi colisionan por corte de circulación

Dos vehículos siniestrados y la vialidad semi obstruida fueron el saldo de un percance carretero sucedido durante la mañana del viernes al poniente del municipio de Cintalapa. Los primeros informes apuntan a un presunto corte de circulación.

Trascendió que minutos antes de las 10:00 horas, usuarios de la carretera Internacional —cerca de la colonia Linda Vista— informaron a los números de emergencias acerca de un choque que involucraba a una camioneta perteneciente a la Guardia Nacional (GN), con número económico 26977, y un taxi de la colonia Pomposo Castellanos.

Accidente

Luego de lo anterior, versiones extraoficiales indicaron que la unidad de la corporación policial se dirigía a un operativo de seguridad en las iglesias por las festividades de la Virgen.

Por ello, llevaba los códigos encendidos y al tratar de incorporarse a la vía de comunicación con el costado derecho desprendió la defensa del transporte público, lo que hizo que explotara uno de los neumáticos.

Directivos de la corporación se constituyeron al lugar de los hechos, comenzando el diálogo con el chofer del taxi.

Más tarde, llegaron a un acuerdo para el pago de daños del vehículo ya que no hubo personas lesionadas, retirándose minutos más tarde.