Peatón grave tras ser impactado en bulevar

Una persona del sexo masculino acabó hospitalizada y se debate entre la vida y la muerte luego de ser atropellada por un taxista, esto al sur de la ciudad de Comitán. Fue necesaria la presencia de los cuerpos de emergencia.

El accidente sucedió en el carril de norte a sur del bulevar Paseo de la Federación, entre la 32.ª y 33.ª calle Sur en la colonia Mariano N. Ruiz.

Se dirigía a comprar

Todo ocurrió cuando un transeúnte cruzó el carril para ir a comprar bebidas embriagantes en un expendio de cervezas, sin embargo, al regresar intentó ganarle el paso a los vehículos que circulaban al sur de la ciudad.

El peatón estuvo a punto de ser atropellado por un vehículo de color rojo, cuyo conductor frenó y maniobró para evitar el percance, pero el chofer de la unidad de transporte público en modalidad de taxi, con número económico 0343, que circulaba en el carril de alta, a pesar de frenar terminó por embestirlo.

Por ello, el hombre se estampó en el parabrisas del Nissan March para después salir proyectado por los aires y caer en la jardinera del camellón central, en donde quedó malherido e inconsciente. El incidente fue captado por cámaras de seguridad.

El ruletero detuvo la marcha del vehículo y solicitó de inmediato el apoyo al número de emergencias 911, lo que movilizó a una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal. Paramédicos brindaron los primeros auxilios y trasladaron al herido al hospital regional.

El trabajador del volante fue detenido por oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras que arribaron para realizar los peritajes, después el caso sería consignado ante un agente del Ministerio Público, con el fin de que se deslinden responsabilidades en las siguientes horas.