Pediremos pena máxima para feminicida: fiscal

Al realizar la transmisión en vivo de los lunes, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, destacó que en colaboración con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Federal Ministerial, fue detenido en Sinaloa, José Manuel “N”, alias “Tito”, presunto autor material del feminicidio de Beany Guadalupe “N”, ocurrido en el municipio de Tuxtla Chico.

Señaló que la captura fue resultado de varios meses de seguimiento e investigación realizados por un equipo especializado, derivado de la denuncia presentada el 8 de abril, ante este delito cometido en agravio de la joven estudiante de la Unach.

“Hoy se dio a conocer la detención a través de las redes sociales del secretario Omar García Harfuch y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien agradeció el apoyo de la federación para lograr la captura.

“Seremos implacables ante cualquier conducta delictiva que atente contra la vida, la integridad o la dignidad de las mujeres en Chiapas, y les reitero que solicitaremos una pena de hasta 100 años de prisión para que enfrente la justicia”, señaló.

En este sentido, el fiscal general mencionó que de manera personal, junto a un grupo especializado, atenderá e investigará las denuncias de feminicidios, de violencia familiar y los delitos de tipo sexual que se han incrementado en las regiones Costa y Soconusco.

Por ello, tres días a la semana se trasladará a esa zona para estar pendiente de las investigaciones sobre dichos casos y las denuncias, así como fortalecer las acciones preventivas.

Pederastia

En otro momento, el fiscal general mencionó que se inició una carpeta de investigación por el delito de pederastia en el municipio de Pantepec, por lo que se logró identificar y detener a Octaviano “N” y Víctor “N”, bisabuelo y padrastro de la niña.

Fue enfático al subrayar que el delito de pederastia se combate de manera contundente, tal como la ha pedido el Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.