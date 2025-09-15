Pelea callejera deja a un herido grave

En la última hora de la noche del sábado se registró una violenta riña en el barrio Las Canoitas, en la capital Tuxtla Gutiérrez, que dejó a un hombre gravemente herido.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 23:10 horas sobre la 8.ª Poniente, entre 4.ª y 5.ª Sur, ahí al menos tres sujetos iniciaron una discusión que rápidamente escaló hasta convertirse en una confrontación física.

Riña

De acuerdo con testigos, en medio del altercado uno de los involucrados fue brutalmente agredido a pedradas, recibiendo un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente durante varios minutos en plena vía pública.

Esto alarmó a vecinos y transeúntes, quienes rápidamente solicitaron la presencia de las autoridades a través de los números de emergencias.

Arribaron los elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como paramédicos voluntarios del Grupo de Auxilio Especializado de Chiapas (Gaech), quienes brindaron atención prehospitalaria a la víctima.

Los socorristas pudieron detener la hemorragia con un vendaje compreso y estabilizar al malherido individuo, posteriormente sus propios familiares lo trasladaron de urgencia a un hospital, en donde permanece bajo atención médica especializada.

Lograron escapar

Mientras tanto, los demás participantes en la riña lograron huir de la escena antes de la llegada de las fuerzas del orden, evitando así ser detenidos. Las autoridades abrirían una carpeta de investigación si hay una denuncia formal por parte del afectado, con el fin de identificar a los responsables de la agresión.