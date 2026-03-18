Pelea callejera deja dos heridos

Tras protagonizar una pelea callejera, dos hombres fueron detenidos por la policía, hecho ocurrido en la zona norte de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, lo que generó la movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia.

Elementos de la policía acudieron sobre la calzada Salomón González Blanco, a la altura de la colonia 24 de Mayo, donde localizaron a dos individuos con visibles lesiones derivadas de un conflicto previo, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos para su atención médica.

Antecedentes

Se informó que uno de los involucrados mencionó haber sido herido horas antes con un arma blanca, en hechos ocurridos en el barrio de Mexicanos, situación que derivó en una nueva agresión física al reencontrarse con su presunto agresor.

Paramédicos de Protección Civil brindaron la valoración a los lesionados, determinando que uno de ellos requería atención especializada inmediata.

Ambos sujetos fueron trasladados para su certificación médica y fueron puestos a disposición del juez calificador, a fin de que se determine su situación legal conforme a derecho.