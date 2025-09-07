Pelea deja a tres mujeres acuchilladas

Tres mujeres heridas con arma blanca, en dos hechos distintos ocurridos en Tapachula, fueron atendidas por paramédicos, una de las cuales se reporta como delicada.

En la 11.ª calle Poniente entre 12.ª y 14.ª avenida Norte, en el centro de la ciudad, se registró una presunta riña entre dos personas del sexo femenino, al parecer extranjeras, y un hombre, el cual fue detenido por policías municipales.

Se dijo que a consecuencia de ello, las dos féminas resultaron heridas por arma blanca, una de ellas —identificada como Dania “N” (32 años)— presentaba una laceración profunda en el ojo izquierdo y múltiples golpes.

Paramédicos de Servicio Auxiliares de Emergencia (SAE) acudieron al lugar y trasladaron a la afectada al hospital regional para su atención médica especializada.

También fue atendida otra de nacionalidad extranjera, quien tenía dos heridas en la cabeza, pero se negó a ser hospitalizada, por lo que quedó a disposición de los policías municipales.

Asimismo, el sujeto que presuntamente se encontraba inmiscuido en la pelea, fue detenido para ser puesto a disposición de las autoridades competentes que determinarán su situación jurídica.

Discusión sentimental

Además, una mujer de aproximadamente 25 años de edad resultó con heridas provocadas por un arma punzocortante en ambos brazos, producto supuestamente de una discusión con su pareja sentimental cuando estaban en estado de ebriedad.

Estos hechos sucedieron en la colonia Lomas del Soconusco, al norte de Tapachula, siendo vecinos de la zona quienes pidieron la intervención de las autoridades competentes.

Paramédicos del SAE también en este hecho brindaron los primeros auxilios, sin embargo, la fémina se negó a ser trasladada a un hospital y sus familiares intervinieron para que se quedara en su vivienda.