Pelea deja a una fémina apedreada

Una persona del sexo femenino terminó con una pedrada en la cabeza tras sostener una riña con otras personas sobre el libramiento Norte y crucero con la calzada Arboledas de la colonia Patria Nueva, en Tuxtla Gutiérrez, durante la madrugada del domingo.

Transcurrían las 00:55 horas cuando agentes policiacos municipales y estatales se presentaron a la zona mencionada.

Al llegar les dieron a conocer que una fémina había sostenido una discusión con otras personas y acto seguido terminó a los golpes.

Sin embargo, la situación no acabó ahí pues uno de los involucrados tomó una piedra y se la lanzó al rostro de la mujer, la cual cayó de espaldas contra el suelo.

Autoridades de seguridad pública solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia. En minutos, se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que le brindaron los primeros auxilios.

Tras la valoración sus familiares se hicieron cargo de su traslado a un hospital para recibir asistencia médica especializada y toma de radiografías para descartar alguna fractura.