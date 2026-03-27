Pelean en la calle por disputa comercial

Presuntamente por la disputa de espacios para vender, jóvenes protagonizaron una riña en las inmediaciones del mercado José Castillo Tielemans, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.

La Policía Municipal señaló que atendió un reporte emitido por el C5 Escudo Pakal sobre una riña registrada en la calle General Utrilla, a la altura del barrio El Cerrillo.

Rijosos

De acuerdo con la información proporcionada, en el lugar se encontraban aproximadamente 15 personas del sexo masculino participando en una confrontación en la vía pública.

Al arribar las autoridades se entrevistaron con el administrador del mercado, quien confirmó los hechos.

El informante señaló que durante la pelea callejera, uno de los involucrados, según refieren, amenazó a los presentes con un arma blanca; sin embargo, antes de la llegada de los elementos policiacos, los rijosos se dieron a la fuga para evitar ser detenidos por alterar el orden.

Operativo

Los agentes implementaron un operativo en la zona y calles aledañas con el objetivo de localizar a los involucrados, sin que se reportaran incidentes adicionales, concluyendo la intervención sin novedad ni haberlos encontrado.

Se dio a conocer que los participantes en la riña fueron identificados como vendedores ambulantes que se disputan los espacios públicos para comerciar sus productos.