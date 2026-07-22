Percance carretero deja como saldo 2 lesionados

Dos personas lesionadas y daños materiales valuados en varios miles de pesos fue lo que dejó como saldo un aparatoso accidente carretero, registrado sobre el tramo de cuota San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez, a la altura del kilómetro 9+500 en la demarcación de Chiapa de Corzo.

Primeros auxilios

De acuerdo con datos recabados, fueron automovilistas que transitaban por la vía quienes dieron aviso a los servicios de emergencia, por lo que minutos después se constituyeron al sitio paramédicos y elementos de seguridad para brindar atención a los ocupantes del vehículo involucrado.

Los lesionados recibieron los primeros auxilios y después fueron trasladados a un hospital de la región, debido al mal estado en el que se encontraban, requiriendo toma de placas para descartar fracturas y lesiones internas. Uno de ellos tenía un fuerte golpe en la cabeza.

La información proporcionada por personal de seguridad dio a conocer que el percance ocurrió a la altura del kilómetro 9+500, donde presuntamente el conductor se desplazaba a exceso de velocidad, por lo cual perdió el control del volante y se salió de la cinta asfáltica.

Al estamparse en el cerro y en la cuneta, el vehículo acabó con considerables afectaciones materiales.

Como parte de las labores de atención, las autoridades realizaron el cierre de un carril para facilitar las maniobras de auxilio y controlar el tránsito vehicular, mientras exhortaban a los automovilistas a moderar la velocidad y respetar los señalamientos viales colocados en la zona.