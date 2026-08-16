Percance de combis deja dos decesos y ocho heridos

Con dos fallecidos y ocho lesionados fue como saldaron dos accidentes que involucraron a vehículos del transporte público en el municipio de Comitán.

Uno fue en un centro turístico y el segundo volcó cuando circulaba sobre la carretera federal 190. En ambos se movilizaron cuerpos de emergencia, policías y peritos.

El primer hecho sucedió en la localidad Santa Rita Uninajab, en las inmediaciones del centro turístico de Uninajab y la laguna Koilá.

En este suceso se vio involucrado un Nissan Hiace de color blanco con franjas rojas y número económico 035, el cual cubría la ruta Comitán-Uninajab-Laguna Koilá. Se dijo que tuvo una falla en los frenos cuando intentaba orillarse para bajar y subir pasaje.

El vehículo sin control atropelló a una joven de 23 años que esperaba la combi y posteriormente acabó recostado. Además de la mujer, falleció el chofer y seis pasajeros resultaron heridos.

Ambulancias del Sistema de Protección Civil Municipal trasladaron al hospital a los lesionados; en tanto, el área fue acordonada por agentes de Tránsito Municipal para permitir que peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra realizaran las diligencias.

Posteriormente, ordenaron el levantamiento de los cadáveres para llevarlos al Servicio Médico Forense (Semefo).

Los fallecidos fueron identificados como José Antonio “N” (chofer) y Wendy Nayeli “N”, trabajadora de la Clínica de Parto Humanizado, siendo reclamados los restos por familiares para que les den sepultura conforme a sus costumbres.

Horas después, un colectivo que cubre la ruta Comitán-San Cristóbal de Las Casas volcó entre los kilómetros 146 y 147 en las inmediaciones de la localidad Laguna Larga.

Trascendió que por el exceso de velocidad el chofer perdió el control y terminó volcando hasta quedar a un costado de la vía de comunicación, por lo que dos pasajeros se lesionaron.

El incidente hizo que se presentaran los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras.

Las unidades de transporte público fueron remolcadas por una grúa a los corralones oficiales para su resguardo. Los asuntos fueron consignados ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades conforme a la ley.