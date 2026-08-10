Perece al accidentarse en estado de ebriedad

Una persona del sexo masculino que circulaba en su motocicleta se estampó contra una camioneta, dejando como saldo un muerto y dos lesionados, en el municipio de Arriaga.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Panamericana en el kilómetro 200, en el tramo Arriaga-límites de Oaxaca, frente a la colonia Azteca y cerca del iguanario del conocido personaje Chilo Flores.

De acuerdo a los datos recabados, la persona del sexo masculino —de entre 26 a 30 años de edad— que perdió la vida manejaba una motocicleta 125cc.

Presuntamente transitaba con dirección a Arriaga, cuando de pronto perdió el control del manubrio al parecer por ir a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, por lo cual se estrelló en contra de una camioneta en el carril contrario.

Al momento del impacto, el conductor de la motocicleta falleció instantáneamente y por el golpe dos personas que viajaban en la SUV resultaron con contusiones. Los ocupantes se mantuvieron en el lugar a espera de las autoridades competentes.

Posteriormente, acudieron varias corporaciones policíacas para dar fe de lo ocurrido y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Hasta el cierre de la información se desconocían los datos generales del fallecido, pero se presume que es de una colonia cercana del sitio del trágico percance.