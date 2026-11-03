Perece al ser embestida en tramo a Tapachula

Una mujer de la tercera edad perdió la vida al ser brutalmente atropellada por un vehículo en el tramo carretero de Huehuetán a Tapachula, durante la tarde del lunes, por lo que las autoridades buscan al presunto responsable.

Fue a la altura del campamento de la Iglesia Adventista Sinaí que ocurrió el hecho, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad.

Accidente

Se dijo que al parecer una camioneta de color gris, marca Nissan Estaquitas, fue la que embistió a la adulta mayor, quien al ser revisada por paramédicos determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Al parecer, la persona del sexo femenino fue arrollada cuando pretendió cruzar la vía de comunicación, sin que se percatara de la circulación del vehículo que aparentemente era manejado a exceso de velocidad.

Elementos de la Policía Municipal acudieron y acordonaron el área para evitar que otras unidades también impactaran a la víctima; más tarde, personal de Servicios Periciales procedió al levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

El conductor de la unidad responsable del atropellamiento se dio a la fuga, por lo que las autoridades realizan las investigaciones correspondientes con la finalidad de tratar de localizarlo.

Asimismo, se dio apertura a la carpeta de investigación por el delito de homicidio en accidente de tránsito.