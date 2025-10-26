Perece joven al derrapar en moto sobre carretera

Una mala maniobra hizo que un joven que iba a bordo de su motocicleta perdiera el control del manubrio y derrapara sobre la vía Tuxtla Gutiérrez-Los Sabinos, a la altura de la carretera que comunica con Berriozábal.

El hecho fue registrado cerca de las 21:10 horas del viernes, por lo que elementos policiacos se presentaron a la zona mencionada.

Al llegar las autoridades, les dieron a conocer que un motociclista circulaba de oriente a poniente cuando de manera sorpresiva perdió el control del manubrio aparentemente por circular excediendo el límite de velocidad.

Derrape mortal

El motorista derrapó y se estrelló contra el pavimento, quedando tirado bocabajo y en un charco de sangre. Los oficiales mencionaron que la persona fue identificada como Dibián “N”. Al lugar se movilizó una cuadrilla de socorristas que le brindó la atención prehospitalaria. Tras la valoración, se informó que ya no tenía signos vitales. Más tarde, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las pesquisas correspondientes y finalmente el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense.