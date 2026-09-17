Perece turista en moto impactado por camión

Un hombre perdió la vida al impactar la motocicleta en que se desplazaba por un vehículo, cuyo conductor no detuvo su marcha y el cual no ha sido identificado.

Fue en el tramo carretero de Tapachula a Puerto Madero, a la altura de la Universidad Iudem que ocurrió el percance, lo cual movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad, quienes verificación que la persona ya no contaba con signos vitales.

El ahora occiso identificado como José Alfredo “N”, conducía una motocicleta Italika color negro con verde, cuando presuntamente fue impactado por el vehículo, al parecer de carga, cuyo chofer no detuvo su marcha.

La unidad de dos ruedas presentó severos daños, mientras que el cuerpo quedó tendido sobre la cinta asfáltica, a pocos metros.

Elementos de los cuerpos policiacos acordonaron la zona, mientras que personal de Servicios Periciales procedió al levantamiento del cuerpo para su traslado al Semefo en donde le practicarían la necropsia de ley.

Se dijo que el ahora occiso se encontraba en la zona de vacaciones, ya que laboraba en la empresa Cometra en la ciudad de Tijuana, Baja California, y había venido a Tapachula a visitar a su familia.