Perro ataca a anciana en parque de Las Torres

Un paseo por el parque del fraccionamiento Las Torres terminó en un momento de angustia para una adulta mayor de 80 años de edad, quien presuntamente fue mordida por un perro y necesitó asistencia médica en Tuxtla Gutiérrez.

El reporte movilizó al Escuadrón de Urgencias Médicas (EUM), cuyos paramédicos se presentaron al espacio recreativo para auxiliar a la anciana, quien había solicitado apoyo mediante los números de emergencias.

Lesiones superficiales

Al examinarla, los socorristas encontraron lesiones superficiales y algunas molestias físicas.

Aunque las heridas no fueron reportadas como de gravedad, consideraron necesario que la fémina recibiera una revisión médica más exhaustiva, por lo que recomendaron su ingreso a un servicio de urgencias.

Durante la atención también se presentó personal de la Unidad Especializada de Atención a la Violencia de Género, que brindó acompañamiento a la afectada y colaboró para que pudiera ser llevada a un hospital.

Sobre el animal involucrado hasta ahora no se han proporcionado características que permitan identificarlo. Tampoco se ha establecido si pertenece a algún vecino del sector o si se encontraba sin supervisión al momento de la agresión.

El incidente causó incertidumbre entre quienes frecuentan el parque ante el temor de que el animal vuelva a atacar; mientras tanto, se espera que se conozcan más detalles sobre las circunstancias en que ocurrió.