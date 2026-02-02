Perro muerto y dos lesionados en choque

Dos personas lesionadas y una mascota sin vida, así como daños materiales por varios miles de pesos, fue lo que dejó un aparatoso choque en el que se vieron involucrados un taxi y una motocicleta en el municipio de Tapachula.

Colisión por alcance

Fue a la altura del retorno La Cascada, en el tramo carretero Tapachula-Viva México, en donde ocurrió el percance cuando la pareja que iba en una motocicleta Bajaj se estampó por alcance en la parte trasera del transporte público en modalidad de taxi, marca Nissan V-Drive y con número económico 1902.

Lo anterior se dio debido a que el ruletero realizó una maniobra para retornar, la cual hizo sin precaución al no darse cuenta de la circulación del motorista.

Ante el violento impacto las dos personas que iban en la unidad de dos llantas salieron proyectadas y quedaron tendidas sobre la carpeta asfáltica, aunque portaban cascos de seguridad, resultaron con contusiones, raspones y algunas lesiones.

Sin embargo, llevaban consigo un perro que acabó perdiendo la vida al instante.

Paramédicos de Protección Civil acudió al sitio para ayudar a los motociclistas; asimismo, el conductor presentaba una probable fractura o dislocación del hombro derecho, recibiendo los primeros auxilios y le colocaron un vendaje compreso.

Por sus propios medios acudirían a un hospital para recibir atención médica especializada y descartar alguna lesión interna.

Aseguradora

A su vez, elementos de la Guardia Estatal de Vialidad se encargaron de iniciar las investigaciones relacionadas con el percance para el deslinde de responsabilidades, aunque el chofer del taxi solicitó la intervención de la aseguradora para poder arreglar la situación al momento.

Los daños materiales ascendieron a miles de pesos, ya que el transporte público tenía la fascia trasera quebrada del lado del conductor y la motocicleta varias partes plásticas.