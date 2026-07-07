Persecución finaliza con impacto de motos

Una persecución de policías contra una pareja de sujetos que se desplazaban en una motocicleta y que presuntamente habían cometido un asalto momentos antes, culminó con el encontronazo de estos contra otra unidad de mandaditos, dejando a un lesionado y un detenido, esto en el municipio de Tapachula.

Los hechos sucedieron la tarde del lunes en la esquina de la 15.ª avenida Sur y 16.ª calle Oriente de Tapachula, cuando uno de los sospechosos al parecer iba armado y trataban de darse a la fuga velozmente.

Reporte

Se dijo que un reporte a los números de emergencias donde informaban acerca de un asalto movilizó a los agentes policiacos que perseguían a una Italika, cuyos ocupantes al huir se estrellaron con otra unidad similar de una empresa repartidora, cuyo conductor resultó con lesiones leves y crisis nerviosa.

El individuo fue atendido por paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), aunque tras la valoración establecieron que no era necesario su traslado a un hospital.

Los sujetos también cayeron, pero uno de ellos logró huir y su acompañante fue detenido por policías municipales que lo pondrían a disposición de las autoridades del Ministerio Público.

Al parecer la persecución se derivó del reporte de un asalto al sur oriente de la ciudad, cometido por sujetos que portaban un arma de fuego, motivo por el cual las investigaciones permanecen abiertas.