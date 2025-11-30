Persecución termina con camioneta incendiada

Una intensa persecución policiaca culminó en las últimas horas de la noche del viernes con una camioneta incendiada frente al retén C-2, ubicado sobre la vía Tuxtla Gutiérrez-San Fernando, y con el conductor detenido quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con reportes de corporaciones estatales, la persecución inició en el libramiento Norte, luego de que la persona que manejaba una GMC con placas del estado de Chihuahua, ignorara las indicaciones de parar la marcha.

Testigos refirieron que la unidad circulaba de manera errática y a exceso de velocidad, lo que obligó a diversas unidades de seguridad a iniciar su seguimiento.

Estallaron las llantas

Durante la huida, dos llantas de la camioneta estallaron debido a la velocidad y al estado de la superficie, pero aun así el conductor continuó avanzando, arrastrando los rines y generando una densa cortina de humo que comenzó a salir de la parte baja de la carrocería.

Incluso con las fallas, el sujeto siguió su marcha varios kilómetros hasta llegar al módulo de vigilancia de la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Fue justo frente al retén, conocido como C-2, donde la camioneta finalmente se detuvo. Para ese momento, el vehículo ya presentaba un conato de incendio en la zona del motor y parte del chasis.

Controlan el fuego

Personal de ataque rápido actuó de inmediato para sofocar las llamas antes de que el fuego se extendiera.

Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Estatal y Policía Municipal, quienes aseguraron el perímetro y procedieron a la detención del responsable.

De manera extraoficial, trascendió que el sujeto habría protagonizado minutos antes un choque sobre el bulevar 28 de Agosto, en la colonia Fovissste II, lo que habría detonado su intento de fuga.

La GMC fue retirada del lugar de los hechos y el detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para esclarecer los motivos de la persecución y los daños ocasionados.