Persiguen y balean a un joven en Tapachula

Gravemente herido de al menos tres balazos fue como resultó un joven tras una presunta persecución por motociclistas en la colonia Villa Las Flores, al sur oriente de Tapachula.

Se dijo que habría dejado tirada su unidad, una Italika de color dorado con negro, y después corrió malherido hasta perder el conocimiento a la altura de la 9.ª avenida Sur (par vial), mientras que sus agresores se dieron a la fuga.

Era un adolescente de 15 años de edad, quien fue auxiliado por paramédicos de Protección Civil y del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), quienes tras estabilizarlo lo trasladaron a un hospital, para su atención médica inmediata.

Atentado

Supuestamente lo perseguía una pareja de individuos desde el fraccionamiento La Flora, ubicado en la misma zona y a la altura de la calle Gardenias, de Villa Las Flores.

Le dieron alcance y abrieron fuego, así que para tratar de huir dejó abandonada la motocicleta.

Vecinos de la zona, que escucharon las detonaciones, salieron a ver lo que había ocurrido y hallaron al menor de edad con impactos de bala; de inmediato pidieron ayuda a los servicios de emergencia y dieron aviso al número para estos casos.

Elementos de las diferentes corporaciones policiacas acudieron al sitio para iniciar las investigaciones, mientras que en una ambulancia el herido fue trasladado a una institución médica en donde permanece bajo vigilancia.

Se dijo que presentaba al menos tres impactos de bala y que en el lugar de los hechos las autoridades aseguraron la motocicleta y localizaron varios casquillos percutidos.