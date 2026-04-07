Petrona “N” saldrá libre por legítima defensa

Luego de que se instruyera realizar los actos de investigación con perspectiva de género tras el hallazgo sin vida de quien respondiera al nombre de Alonso “N”, en el municipio de Tenejapa, la imputada Petrona “N” saldrá libre en las próximas horas.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, mencionó que esto se determinó después de haber realizado las pesquisas por la representación social, la actualización fue que la conducta era de legítima defensa.

Maltrato

Después de analizar el contexto, y de acuerdo con los dictámenes médicos llevados a cabo, la presunta responsable tenía lesiones en el cuerpo y problemas psicológicos ya que vivía en situación de violencia.

Por lo anterior, la representación social se dio a la tarea de analizar todos los datos de prueba con perspectiva de género, lográndose establecer que la hoy imputada estaba siendo agredida y que se encontraba ante un peligro real e inminente de perder la vida.

Asimismo, se logró acreditar que la reacción fue proporcional a la agresión que estaba sufriendo; además de que no existió provocación previa por parte de la indiciada hacia su agresor.

Cabe mencionar que un equipo interinstitucional y multidisciplinario la acompañará y le brindará apoyo médico y psicológico.

Precedente

Llaven Abarca mencionó que en este caso, la Fiscalía General del Estado sienta un precedente muy importante en materia de procuración de justicia al llevar a cabo una investigación con perspectiva de género.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, adolescentes y de las mujeres, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.