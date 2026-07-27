Pick up acaba incrustada en la barra de contención

La tarde del domingo una fuerte colisión entre dos camionetas sobre el libramiento Norte, en la ciudad de Comitán, movilizó a cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad luego de que el accidente dejara un saldo preliminar de cinco personas lesionadas.

Sale del camino

El percance ocurrió a la altura de la 3.ª calle Norte Oriente, donde —de acuerdo con los primeros reportes— el conductor de una camioneta de color rojo intentaba incorporarse a la circulación cuando fue colisionado por una RAM, del mismo rojo.

La fuerza del impacto provocó que una de las unidades abandonara la carpeta asfáltica y se fuera hacia la barra metálica de contención en donde quedó incrustada.

Mientras tanto, los ocupantes de ambos vehículos sufrieron diversas lesiones y fueron auxiliados por personas que se encontraban en la zona.

Primeros auxilios

Minutos después, paramédicos de Protección Civil arribaron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los cinco heridos y valorar la gravedad de las lesiones, determinando quiénes requerían ser trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Aseguran la zona

Elementos de Tránsito y de distintas corporaciones de seguridad acordonaron el área, llevaron a cabo el peritaje correspondiente y coordinaron el retiro de las unidades involucradas, con el propósito de deslindar responsabilidades y restablecer la circulación.

Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a respetar los límites de velocidad y manejar con precaución, especialmente al incorporarse a vialidades de alta circulación, para reducir el riesgo de accidentes.