Pick up cae en socavón y rescatan a pasajeros

Un fuerte susto se llevaron los pasajeros de una camioneta Nissan con redilas, luego de que el conductor no advirtiera la presencia de un socavón y terminara cayendo de manera aparatosa dentro del desperfecto carretero, en la demarcación del municipio de Palenque.

Los hechos ocurrieron sobre la vía federal Fronteriza del Sur Palenque-Benemérito de Las Américas, a la altura de la localidad La Cascada, donde desde días atrás se reporta un socavón en proceso de reparación, sin embargo, la falta de señalamientos visibles y la escasa iluminación habrían contribuido al percance.

No pudo detenerse

De acuerdo con los reportes, el incidente se registró cuando el conductor avanzaba a velocidad moderada y al llegar al punto afectado no logró detenerse a tiempo, cayendo al fondo del socavón y volcando la unidad, dejando a los ocupantes momentáneamente atrapados.

Vecinos de la comunidad al escuchar el estruendo acudieron de inmediato para brindar el auxilio. Con el apoyo de maquinaria pesada, lograron rescatar la camioneta y ayudar a los pasajeros, quienes por fortuna no presentaron lesiones de gravedad.

Finalmente, la unidad fue retirada del sitio y colocada de nuevo sobre sus llantas, permitiendo que continuaran los trabajos de reparación en la zona y evitando mayores riesgos para otros vehículos.