Pick up casi aplasta a motorista en maniobra

Un motocicleta quedó aplastada por una camioneta, en una vía de Comitán, esto cuando el conductor de la pick up pretendió incorporarse a la vialidad e intentó ganar el paso, incidente que movilizó a paramédicos y policías de Vialidad y Tránsito Municipal.

Alrededor de las 09:00 horas ocurrió el incidente sobre la avenida Jacarandas, a unos metros de la conocida Palapa de los morros, al poniente de la ciudad.

Se avienta

El incidente se registró cuando el conductor de la camioneta Dodge Ram color blanco circulaba en una calle de terracería y pretendió incorporarse al flujo de la avenida para dirigirse al norte.

Sin embargo, en la maniobra, quiso ganarle el paso a un motociclista que circulaba al sur, el cual no logró frenar y terminó debajo de la unidad, resultando con lesiones en partes de su anatomía.

Testigos reportaron lo anterior al 9-1-1 para que se movilizaran una ambulancia de Protección Civil (PC) a fin de atender al lesionado.

En minutos, el motorista recibió los primeros auxilios por parte de paramédicos y tras inmovilizarlo, lo trasladaron al hospital regional para que recibiera atención especializada.

Acudieron agentes de Vialidad y Tránsito para realizar los peritajes, quedando en espera de los resultados médicos del lesionado, para determinar si había la posibilidad de un diálogo entre los involucrados o, en su caso, consignar el asunto ante un agente del Ministerio Público (MP).