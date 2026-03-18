Pick up casi pierde la góndola tras colisión

En el libramiento Sur de Tapachula se dio un fuerte choque en el que se vieron involucrados una camioneta pick up y un tráiler, lo que dejó como saldo a una persona lesionada y daños materiales de alta consideración, durante la tarde del martes.

Invasión de carril

Fue a la altura del acceso hacia la colonia Buenos Aires en donde ocurrió el percance cuando presuntamente el conductor de una camioneta RAM 2500, color gris, al circular sobre el bulevar Solidaridad pretendió incorporarse a su izquierda e invadió carril contrario.

En sentido opuesto se desplazaba un tráiler con plataforma y cabina de color verde, cuyo chofer no logró frenar, así que se registró el violento impacto quedando la RAM sobre la banqueta con la góndola casi desprendida.

Además se vio afectado un equipo de sistema de videovigilancia, un poste del alumbrado público y un elemento decorativo del camellón central.

Asimismo, el conductor de la camioneta acabó con lesiones, siendo auxiliado por paramédicos de Protección Civil que lo trasladaron al hospital regional para su atención médica especializada inmediata.

A su vez, elementos de las corporaciones policiacas estatales y municipales acordonaron la zona mientas se llevaban a cabo las labores de auxilio y el retiro de las unidades para ser transportadas a un corralón oficial.

Personal de la Guardia Estatal de Vialidad se encargó de iniciar las investigaciones para deslindar las responsabilidades en las próximas horas.