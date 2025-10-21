Pick up embiste a motociclista y lo acaba lesionando

Adolorido y tendido sobre la vialidad fue como terminó un motociclista luego de ser embestido por una camioneta, la tarde del lunes al oriente del municipio de Cintalapa. Según los primeros informes policiacos, un aparente corte de circulación sobre la vía rápida fue lo que lo provocó.

Trascendió que minutos después de las 16:00 horas, el número de emergencias 911 habría recibido el reporte de un fuerte accidente entre una camioneta Dodge Durango de color rojo, con laminillas del estado de Chiapas, y una motocicleta 125Z de color negro, así como una persona herida.

Tras lo anterior, personal de Protección Civil arribó al lugar del percance y localizó a un joven que vestía pantalón azul de mezclilla, playera negra y calcetines.

Procedieron a brindarle los primeros auxilios y a valorarlo, después determinaron que era necesario que fuera hospitalizado.

Comentó que recibió la mayor parte del impacto que lo proyectó violentamente hacia el suelo. Versiones extraoficiales apuntaron a que una de las unidades cruzó la carretera Internacional para intentar incorporarse al bulevar de oriente a poniente, y fue en este momento que colisionó al motociclista, provocando la movilización del personal de auxilio y de las corporaciones policiacas.