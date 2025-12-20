Pick up le corta el paso a camioneta

Daños materiales valuados en miles de pesos y cuatro personas lesionadas fueron el saldo de un aparatoso accidente carretero sucedido sobre el bulevar Chiapa de Corzo, a la altura del monumento La Chiapaneca.

El hecho se registró alrededor de las 08:00 horas del pasado viernes, cuando a través de los números de emergencia se reportó un choque entre dos vehículos, lo que derivó en la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

Policontundidos

Al arribar al sitio, las autoridades localizaron dos unidades particulares siniestradas: una camioneta pick up Chevrolet Silverado y una camioneta Volkswagen Robust, así como a cuatro personas con diversas contusiones.

De acuerdo con versiones oficiales, el accidente ocurrió cuando el conductor de la Silverado circulaba sobre la calzada Victórico Grajales e intentó incorporarse al bulevar, realizando presuntamente un corte de circulación al vehículo Volkswagen, lo que provocó el impacto.

Paramédicos de Protección Civil (PC) del municipio de Chiapa de Corzo acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios a los heridos, quienes de manera posterior fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada, debido a la consideración de las lesiones.

Elementos de la Policía Municipal de Chiapa de Corzo tomaron conocimiento de los hechos y llevaron a cabo las diligencias correspondientes con el fin de esclarecer las responsabilidades en el percance.

Finalmente, una grúa con plataforma se encargó del retiro de ambas unidades, las cuales fueron trasladadas al corralón correspondiente, quedando a disposición de la autoridad competente.