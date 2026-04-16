Pick up sale de la vía y acaba en la maleza

Un accidente vehicular se registró sobre el tramo carretero que conecta la cabecera municipal de Cintalapa con la colonia Triunfo de Madero, a la altura del crucero hacia Guadalupe Victoria, luego de que una camioneta se saliera del camino.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una Nissan pick up de color rojo perdió el control del volante presuntamente debido a una falla mecánica, lo que ocasionó que la unidad abandonara la cinta asfáltica y terminara fuera de la vía, varada entre la maleza.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales en el vehículo involucrado. El hecho generó movilización de habitantes de la zona, quienes acudieron para auxiliar al conductor.

Con apoyo de otros automovilistas, lograron reincorporar la unidad a la carretera, evitando que fuera trasladada al corralón, como suele ocurrir en este tipo de incidentes.

Autoridades exhortaron a los automovilistas a revisar las condiciones mecánicas de sus unidades antes de circular, sobre todo en tramos carreteros donde una falla puede derivar en fatales accidentes.