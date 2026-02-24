Pick up sale del camino y termina incendiada

Una camioneta pick up de la marca Volkswagen, color blanco, tuvo un accidente sobre la carretera estatal Santo Domingo-crucero Sibal, en el municipio de Ocosingo.

De acuerdo con información recabada, el conductor presuntamente perdió el control de la unidad, lo que provocó que saliera de la cinta asfáltica y terminara entre la vegetación a un costado del camino. La camioneta presentó daños tras impactarse contra arbustos y maleza.

Afortunadamente, los ocupantes lograron salir por su propio pie, con algunos golpes y lesiones leves. Mediante el apoyo de particulares que transitaban por la zona, intentaron recuperar el vehículo.

Sin embargo, mientras realizaban las maniobras, el vehículo comenzó a desprender humo y, minutos después, se incendió. El fuego avanzó rápidamente hasta consumir la camioneta en su totalidad, sin que pudieran hacer algo para sofocarlo.

Habitantes de la zona y los propios afectados, originarios del municipio de Cintalapa, señalaron que el percance fue un hecho aislado y no guarda relación con otros eventos violentos que se registraron el fin de semana en algunos lugares de Chiapas.