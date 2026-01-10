Pick up se atraviesa y moto la impacta

En la parte trasera de una camioneta pick up fue donde se estampó una pareja de motociclistas. El conductor de la primera unidad trató de ganarle el paso a la moto en una avenida al sur de la ciudad de Comitán de Domínguez.

Fue necesario que tanto paramédicos como policías de Tránsito Municipal se presentaran para atender el incidente.

Fue alrededor de las 08:30 horas de este viernes que se registró el hecho sobre la 4.ª avenida Poniente, entre 13.ª y 14.ª calle Sur.

Intentó ganar el paso

La colisión ocurrió cuando el conductor de la pick up quiso incorporarse al flujo vehicular de la avenida para dirigirse rumbo al sur de la ciudad, sin embargo, no se percató de la circulación.

Esto provocó que una pareja que se desplazaba en una motocicleta terminara estrellándose en la parte trasera de la camioneta, dejando a los motoristas tirados sobre el pavimento en mal estado de salud.

Testigos reportaron el percance al número de emergencias 9-1-1, lo que movilizó a paramédicos de Protección Civil Municipal (PC) que brindaron los primeros auxilios al conductor de la moto en el sitio, pero a su acompañante tuvieron que trasladarla al hospital regional.

Al lugar de los hechos arribaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para tomar conocimiento del accidente, así como realizar los peritajes a fin de deslindar responsabilidades en las próximas horas.