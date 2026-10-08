Pick up se estampa contra un árbol

Al impactar contra un árbol la camioneta en la que se desplazaba, una adulta mayor quedó lesionada, además de salirse de la carretera en el tramo que conecta a Tapachula con Puerto Madero.

Fue a la altura del kilómetro 21, casi frente a las instalaciones de la primaria Ricardo Calcáneo Lazos, en donde ocurrió el percance que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Se dijo que el conductor de la unidad de color blanco, tipo pick up, por causas hasta el momento no establecidas perdió el control del volante, se salió de la cinta asfáltica y terminó incrustado en el árbol.

Tras el reporte acudieron paramédicos de Protección Civil, quienes auxiliaron a una persona que fue trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada, ya que presentaba considerables lesiones.

De los hechos tomó conocimiento el personal de la Guardia Nacional División Caminos, aunque se dijo que la aseguradora de la camioneta se haría cargo de los daños causados en el percance, los cuales ascienden a varios miles de pesos.

Fue pérdida total debido al fuerte impacto que la destrozó en uno de los costados y en el toldo, además de que las bolsas de aire se activaron.