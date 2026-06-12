Pick up se estampa contra un compacto

Con tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales se saldó un choque que se registró la mañana del jueves en el municipio de Comitán, cuando uno de los conductores no respetó la preferencia y se estrelló contra un vehículo, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue alrededor de las 07:30 horas que se registró el percance en el cruce de la 7.ª Sur y 5.ª Oriente, en el barrio San Agustín.

Se pasó el alto

La colisión se dio cuando la persona que manejaba una camioneta Toyota Hilux de color blanco circulaba al norte sobre la avenida, pero al llegar al cruce con la calle no se detuvo y cruzó con total falta de precaución.

Esta peligrosa maniobra provocó que terminara impactando a un automóvil Chevrolet Chevy de color gris, el cual llevaba dirección hacia el poniente, en donde viajaba una familia que resultó lesionada, además de que ambas unidades quedaron varadas.

El incidente, que fue reportado al número de emergencias 911, movilizó a los paramédicos del Sistema de Protección Civil Municipal para brindar los primeros auxilios a tres personas que minutos después fueron llevadas al hospital regional.

Al lugar llegaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para atender el percance y realizar los peritajes, mediando entre los involucrados para que dialogaran y llegaran a un acuerdo para el pago de daños.

En caso de no acordar nada, el asunto sería consignado ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades conforme a la ley.