Pick up se estampa contra un taxi rosa

En una de las vialidades más transitadas de Comitán, un accidente de tránsito dejó como saldo daños materiales y movilización de agentes de Tránsito y Vialidad Municipal.

El percance ocurrió cerca de las 17:30 horas sobre la 7.ª avenida Sur Poniente y el cruce con la calle Central Poniente, en el barrio de Candelaria, donde una camioneta y un taxi del servicio público protagonizaron una aparatosa colisión.

Se pasó el alto

El impacto sucedió cuando el conductor de una camioneta RAM Adventure de color gris, circulaba con dirección al oriente sobre la calle; sin embargo, al llegar a la intersección presuntamente no respetó la preferencia vial.

Debido a la falta de precaución, la unidad acabó estampándose contra un taxi rosa con número económico 0490, el cual circulaba sobre la avenida con dirección al norte.

Luego del fuerte choque, ambas unidades quedaron atravesadas de forma parcial sobre la vialidad, generando afectaciones momentáneas a la circulación vehicular y llamando la atención de comerciantes y peatones.

A pesar de lo aparatoso del percance, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, solo daños materiales en ambos vehículos.

Testigos dieron aviso al número de emergencias 9-1-1, por lo que minutos más tarde arribaron policías de Tránsito y Vialidad Municipal para tomar conocimiento de los hechos y llevar a cabo los peritajes necesarios.

Los agentes efectuaron las diligencias para determinar las causas de la colisión y deslindar responsabilidades entre los involucrados.

Más adelante, las autoridades mediaron entre los conductores para que alcanzaran un acuerdo respecto al pago de los daños ocasionados, evitando que el caso fuera turnado ante otras instancias legales.

Por último, las dos unidades fueron retiradas del sitio y la circulación volvió a la normalidad.