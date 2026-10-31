Pick up se incrusta en un restaurante y lo destroza

Dentro del área de comedor de un restaurante de comida rápida terminó una camioneta particular, luego de que el conductor presuntamente realizara una maniobra equivocada al intentar salir del estacionamiento de una gasolinera, en la colonia Caminera de la capital chiapaneca.

El incidente ocurrió sobre el bulevar Samuel León Brindis y fue reportado por empleados del negocio. Tras recibir el aviso, policías de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron al sitio para verificar lo sucedido y hacer las diligencias correspondientes.

Al arribar, los agentes encontraron la unidad al interior del negocio, justo en la zona destinada a las mesas y el servicio de alimentos.

De reversa por error

De acuerdo con los primeros datos recabados, el automovilista se disponía a abandonar el estacionamiento cuando, por accidente, accionó la reversa y perdió el control de la pick up que acabó proyectándose hacia el comedor.

La camioneta ocasionó afectaciones materiales en el inmueble y en el mobiliario. Pese a lo aparatoso del percance, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, así que la situación no requirió la intervención de paramédicos.

Cerca de una hora después, una grúa con plataforma llegó para retirar el vehículo y trasladarlo al corralón correspondiente. Con esto se liberó el espacio y concluyeron las labores de atención del percance.