Pick up termina varada en terreno arado

Una camioneta quedó varada varios metros fuera de la vialidad, luego de un accidente el fin de semana en un camino ejidal del municipio de Cintalapa. Aunque no existe una versión oficial sobre las causas, se presume que un descuido al conducir habría provocado el percance carretero.

Reporte

De acuerdo con reportes preliminares, alrededor de las 13:00 horas usuarios de la vía noroeste —que conecta con diversas rancherías y ejidos de la localidad— notificaron al 9-1-1 sobre un accidente.

Este involucraba a una pick up, aparentemente de transporte público ejidal, que había acabado al fondo de un terreno arado. En el interior de la unidad se presumía que podría haber personas lesionadas.

Tras el aviso, elementos de Protección Civil (PC) se movilizaron de inmediato y se dirigieron hacia el lugar señalado, aproximadamente dos kilómetros después del crucero conocido como La Nigua.

Vecinos de la zona señalaron que la unidad se encontraba atascada a un lado de la maleza, por lo que los rescatistas ingresaron a la zona agreste para corroborar los hechos.

Al descender hasta el punto exacto, los brigadistas confirmaron que se trataba de una camioneta siniestrada que había quedado varada en la arena recientemente arada.

La unidad tenía huellas evidentes de choque y afectaciones considerables, sin embargo, no se localizó a ninguna persona dentro ni en las inmediaciones, por lo que hasta el momento se desconoce si el conductor se retiró por cuenta propia o fue auxiliado previamente por particulares.

Las autoridades municipales informaron que el caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias del percance, así como la identidad del propietario de la unidad, que por ahora permanece en calidad de desconocido.