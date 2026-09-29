Pick up vuelca a un costado del camino

La mañana del lunes, un accidente ocurrió sobre la autopista Ocozocoautla-Arriaga que dejó una camioneta volcada y diversos materiales de trabajo esparcidos a un costado de la vía.

El percance tuvo lugar en el kilómetro 63, donde la unidad utilizada por empleados dedicados a labores de pintura terminó fuera del camino después de que el conductor perdiera el control por presuntamente ir a exceso de velocidad.

Tras abandonar la carretera, la pick up quedó recostada sobre uno de sus costados. El movimiento provocó que parte de los artículos que eran transportados salieran “volando” y acabaran distribuidos en las inmediaciones del lugar de los hechos.

Entre la carga se encontraban cubetas de pintura, herramientas y otros implementos empleados para las actividades laborales.

Salieron ilesos

A pesar de la volcadura, los ocupantes lograron salir por sus propios medios y no presentaron lesiones, por lo cual no fue necesario su traslado para recibir atención médica inmediata.

Agentes de la Guardia Nacional División Caminos acudieron al punto para tomar conocimiento, brindar seguridad en el tramo y realizar las diligencias necesarias.

Posteriormente se llevaron a cabo las maniobras necesarias para retirar el vehículo y los materiales, con el propósito de evitar riesgos para los automovilistas que circulaban por la zona.