Piden apoyo para adulto mayor atropellado

Don Refugio Marroquín Morales de 94 años de edad fue atropellado el pasado 15 de enero por una unidad de taxi, este accidente le causó una fractura en la pierna izquierda que lo mantiene internado en el Hospital Dr. Gilberto Gómez Maza.

De acuerdo a los familiares es necesario una intervención quirúrgica, sin embargo, necesitan donadores de sangre y solventar algunos gastos por lo que han pedido el apoyo de la ciudadanía.

Maritza González Aguilar, nieta de don Refugio, explicó que su abuelo necesita de donadores de sangre tipo B positivo así cómo cubrir los traslados y alimentos de los familiares que se encuentran al pendiente dentro y fuera del hospital.

Buscan donadores

“Necesitamos el apoyo de la gente, ahorita nos están pidiendo sangre para que lo puedan operar y lo saquen del Gómez Maza…somos bajos recursos no tenemos suficiente dinero para los medicamentos que le están pidiendo”, explicó Maritza.

Al mismo tiempo, reveló que el chófer del taxi que arrolló al adulto mayor, hasta el momento no se ha hecho responsable de los gastos ni del daño causado, tampoco se ha comunicado con la familia para resolver la situación.

Hechos

El día del accidente don Refugio y su esposa Ricarda Pérez de 85 años de edad se encontraban en la colonia Plan de Ayala realizando sus actividades diarias cuando al intentar cruzar una calle el taxi con número económico 5680 arrolló al adulto mayor.

La familia Marroquín es originaria del municipio de Berriozábal, por años se han dedicado a la venta de hojuela y caballito tanto en su municipio como en Tuxtla Gutiérrez, oficio que apenas les alcanza para vivir al día y esta situación, aseguraron, ha complicado su economía.

PARA AYUDAR

Contacto Familia Marroquín

Telefono: 9613728327

Cuenta: 4217-4701-2030-0146

Banco: Spin Oxxo

Titular: Maritza González Aguilar