Piedras sobre la autopista causan aparatoso percance

Un automóvil terminó severamente dañado luego de que perdiera el control al tratar de evitar impactar contra varias piedras que se encontraban sobre la autopista de cuota Ocozocoautla-Arriaga, durante la madrugada del viernes.

El percance se dio en el kilómetro 83 de la vía mencionada, donde las lluvias de los últimos días habrían provocado el desprendimiento de material pétreo en uno de los paredones ubicados a un costado de la carretera.

Obstrucción de vía

Según los primeros informes, el conductor de un automóvil sedán de color gris circulaba por la zona cuando se encontró de manera repentina con las rocas sobre la carpeta asfáltica.

Al intentar de evitar la obstrucción, realizó una maniobra abrupta que ocasionó que la unidad saliera de control y acabara estrellándose contra el paredón.

El impacto provocó cuantiosos daños en el vehículo, aunque pese a la fuerza del choque no se reportaron personas lesionadas.

La emergencia fue atendida por personal de Auxilio Vial de la autopista y servicios de emergencia, quienes acudieron para verificar la situación y mantener condiciones de seguridad en el tramo. Al parecer, el conductor no tenía lesiones graves.

Retiran rocas

Más tarde, elementos de la Guardia Nacional (GN) se hicieron cargo del accidente y llevaron a cabo las diligencias correspondientes. Una grúa fue utilizada para retirar el automóvil, con el objetivo de evitar que permaneciera como un obstáculo para otros conductores.

Este sector de la autopista ha presentado durante los últimos días desprendimientos de piedras y pequeños derrumbes, aparentemente asociados con las lluvias, que han reblandecido los terrenos situados junto a la carretera.

Lo anterior representa un riesgo para quienes transitan durante la noche o madrugada, cuando las condiciones de visibilidad pueden dificultar su detección y aumentar la posibilidad de accidentes con consecuencias fatales.