Pierde el control de su moto en tramo a Tzimol

Lesionado fue como acabó un motociclista al accidentarse cuando circulaba sobre la carretera estatal en el tramo Comitán-Tzimol, durante la última hora de la noche del miércoles, lo que movilizó a paramédicos y agentes de la Guardia Vial Preventiva para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 23:00 horas que sucedió el percance en el kilómetro 5, en un tramo sinuoso de la carretera estatal 226 que comunica a los municipios mencionados, además de Venustiano Carranza y presa La Angostura.

Manejaba ebrio

De acuerdo con algunas versiones, el motociclista de 33 años de edad circulaba en aparente estado etílico con dirección al poniente; zigzagueaba sobre la carpeta asfáltica hasta que cayó a la cuneta, en donde terminó chocando contra una roca.

Esto provocó que saliera proyectado y quedara malherido a un costado de la vía de comunicación. El vehículo presentó daños en la llanta delantera que acabó ponchada y el rin doblado, por lo cual testigos dieron aviso de inmediato al número de emergencias 911.

En minutos se presentaron los paramédicos de Protección Civil Municipal que brindaron los primeros auxilios al malherido individuo y determinaron que era necesario trasladarlo al hospital regional de Comitán.

Mientras tanto, agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva llegaron para brindar apoyo vial y llevar a cabo los peritajes correspondientes. La motocicleta fue remolcada al corralón para su resguardo.