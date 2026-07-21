Pierde el control del volante y se estrella

Sobre la carretera Ocozocoautla-Cintalapa, un aparatoso accidente se registró a la altura del punto conocido como El Naranjo, donde un automovilista resultó lesionado tras perder el control de la unidad que conducía y terminar impactado contra un poste de la CFE.

Tomó mal una curva

De acuerdo con los primeros reportes, la persona viajaba a bordo de un automóvil Nissan de color gris cuando al tomar una curva, al parecer a exceso de velocidad, presuntamente perdió el control del volante.

La unidad derrapó sobre la carpeta asfáltica antes de salirse del camino y chocar violentamente contra la estructura de concreto.

El fuerte impacto provocó daños de consideración en el sedán y dejó lesionado al conductor, por lo que automovilistas que transitaban por la zona solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Peritaje

Elementos de Protección Civil llegaron al lugar de los hechos para proporcionar los primeros auxilios al afectado. Tras estabilizarlo, lo trasladaron de urgencia a un hospital para que recibiera atención médica especializada ante las lesiones considerables que presentaba.

Asimismo, autoridades competentes acudieron al sitio para llevar a cabo el peritaje correspondiente, determinar las causas del accidente y coordinar las maniobras para retirar el vehículo siniestrado y restablecer la circulación en este tramo carretero.