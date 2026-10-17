Pierde el control en curva y acaba entre matorrales

Un tráiler quedó entre los matorrales al salir de la carretera que comunica al municipio de Tzimol, la madrugada del viernes, cuando el chofer perdió el control en una curva. El incidente dejó cuantiosos daños materiales y movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue alrededor de las 05:00 horas que se reportó el percance en el kilómetro 4+500 de la vía estatal 226, en el tramo Comitán-Tzimol que comunica con la presa de La Angostura.

Tráiler accidentado

Todo se dio cuando la pesada unidad de la marca Kenworth de color blanco circulaba rumbo al poniente; de pronto, el chofer perdió el control al llegar a la primera curva por la falta de precaución y el exceso de velocidad.

En consecuencia se salió del camino y terminó fuera de la carpeta asfáltica. El tractocamión acabó en la espesa vegetación, aproximadamente a cinco metros de la vía de comunicación. Por fortuna, no volcó.

Automovilistas reportaron los hechos al número de emergencias 911. Al lugar se presentaron ambulancias y unidades de ataque rápido para que paramédicos valoraran al conductor que resultó policontundido, pero no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Maniobras de rescate

Fueron agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva los que llegaron para tomar conocimiento del accidente, llevar a cabo los peritajes y ordenar al servicio de grúas que hiciera las maniobras de rescate del tractocamión y de la plataforma tipo plana.

Debido a esto, el paso a vehículos de transporte y particulares fue intermitente sobre la carretera pues por las labores se cerró la vialidad para prevenir otro incidente hasta que fue liberada en la tarde cuando la pesada unidad de carga fue transportada al corralón para su resguardo y se deslindarán responsabilidades en las próximas horas.