Pierde el control y cae a un barranco de 30 metros

En el libramiento Norte del municipio de Comitán se dio un incidente, en el cual un automóvil sedán de la marca BMW acabó completamente destrozado al caer a un barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad.

Desbarrancado

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron a la altura de la ranchería Quijá, cuando la unidad tuvo presuntamente una falla mecánica en el sistema de dirección. Esto ocasionó que el conductor no pudiera controlarla, saliera del camino y se precipitara hacia el fondo del barranco.

El impacto fue tan severo que el automóvil quedó con la carrocería dañada y partes esparcidas a lo largo de la pendiente. Sin embargo, de manera milagrosa, el automovilista logró sobrevivir y fue auxiliado por usuarios de la vía de comunicación que se detuvieron al percatarse del percance.

Ellos mismos ayudaron a rescatarlo de entre los restos del vehículo y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

Se salvó de milagro

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Estatal de Vialidad, quienes constataron los hechos y apoyaron en las labores de rescate. Pese a lo aparatoso de la volcadura, el conductor solo presentó golpes leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Posteriormente, los oficiales ordenaron que el vehículo fuera sacado del barranco y transportado al corralón correspondiente, mientras se llevan a cabo las diligencias para deslindar responsabilidades.