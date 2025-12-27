﻿﻿
Pierde el control y cae a un río

Diciembre 27 del 2025
La camioneta estaba dentro del cauce del río al abandonar la carretera. Cortesía
El descuido al volante provocó un aparatoso accidente en la comunidad de Laguna Grande, en San Juan Chamula, donde el conductor de una camioneta Estaquitas terminó fuera de la carretera y dentro del cauce de un río, luego de perder el control de la unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta circulaba por la zona cuando —presuntamente a causa del exceso de velocidad— el chofer no logró mantener el control.

Esto hizo que el vehículo se saliera de la cinta asfáltica y descendiera hasta el afluente, ubicado a un costado del camino.

Estaba ileso

Pese a lo aparatoso del percance, el conductor logró salir por sus propios medios y resultó ileso, por lo que no fue necesario el traslado a algún centro médico. No obstante, la unidad presentó daños materiales considerables debido al impacto y a la volcadura.

Al sitio acudieron autoridades tradicionales, quienes acordonaron el área y tomaron conocimiento de los hechos. Conforme a los usos y costumbres del municipio, se encargaron de supervisar la situación y coordinar las maniobras necesarias para la recuperación del vehículo.

